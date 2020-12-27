Куяльник хотят спасать в кредит

Одесская облгосадминистрация намерена привлечь кредитные ресурсы Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для решения ряда проблем в регионе. В частности, речь идет о спасении Куяльницкого лимана в Одесской области.

Об этом шла речь на совещании, которое провел губернатор Сергей Гриневецкий, сообщила пресс-служба ОГА.

В частности, на нем шла речь о присоединении Одесской области к программе ЕИБ “Чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украины”.

“Первоочередными объектами (для привлечения средств ЕИБ – ред) глава области назвал дамбу Хаджибейского лимана – объездную дорогу и областную детскую больницу, а также подчеркнул важность комплекса мероприятий по спасению Куяльницкого лимана”, – сообщили в ОГА.

Напомним, что Куяльницкий лиман пересыхает уже много лет подряд. Русло питающей его реки Большой Куяльник завалено мусором, по его берегам – множество искусственных ставков, забирающих воду у отнюдь не полноводного водоема. В итоге Куяльницкий лиман, законодательно признанный государственный достоянием, может просто исчезнуть с карты Одесщины.

Этим летом ситуация сложилась просто катастрофическая – из-за аномальной засухи его глубина не превышала 50 см.

Недавно лиман снова начали наполнять водой.

Ранее это тоже делали, несколько лет назад.

Запуск насосной станции и первое заполнение лимана водой из моря состоялись в декабре 2014 года. И до апреля в Куяльник было закачено 8 млн кубометров воды.

Предполагалось, что это временная мера – до тех пор, пока не наведут порядок с водопользованием в Большом Куяльнике. Дело в том, что морская вода по химическому составу отличается от лиманной. К тому же, вместе с ней в лиман попадают чужеродные организмы, способные навредить его постоянным обитателям. И чтобы свести к минимуму риск появления непрошенных гостей, перекачку воды осуществляют зимой, когда температура воды падает ниже +8 °C. Хотя и с учетом температурных ограничений такое заполнение лимана нельзя назвать безопасным для его экосистемы. Например, некоторые эксперты считают, что морская вода может лишить лечебных качеств знаменитые куяльницкие грязи.

Власти же кроме проектов расчистки русла Большого Куяльника, пока что в «спасательной операции» лимана не продвинулись. Так что зимний запуск морской воды на сегодняшний день – единственная возможность предотвратить гибель государственного достояния.

Для преодоления критической ситуации Одесским облсоветом в октябре 2019 года была утверждена «Региональная программа сохранения и возрождения водных ресурсов Куяльницкого лимана на 2019-2020 годы». Ей было предусмотрено финансирование объемом 555,6 млн грн. Но ни в 2019, ни в 2020 годах программа не финансировалась.

Подробнее об этом в статье: На пороге экологической катастрофы: как спасти Куяльницкий лиман?