Новости Одессы и Одесской области

Куда в Одессе выбросить елку: адреса пунктов приема и утилизации

Куда в Одессе выбросить елку: адреса пунктов приема и утилизации

Кто до 31 января принесет елку на специально обустроенную площадку для дальнейшей утилизации, получит конфету или шоколадку.

В этом году во всех районах Одессы работают пункты приема елок, которые затем сдадут на переработку. Их будут использовать в качестве кормовой базы для животных и удобрений при высадке зеленых насаждений горзелентрестом. 

Прием елок будет осуществляться до 31 января. Пункты приема новогодних деревьев работают по будням с 9:00 до 16:00, а по выходным с 9:00 до 15:00. 

Список адресов для сдачи новогодних елок

  • Овидиопольская дорога, 6
  • пр-т. Адмиральский, 9, 16а
  • пр-т. Александровский, 27, 4
  • пр-т. Гагарина, 23/5
  • пр-т. Небесной Сотни, 10, 83
  • ул. Академика Заболотного, 12
  • ул. Академика Королева, 63а, 80б
  • ул. Атамана Чепиги, 9
  • ул. Большая Арнаутская, 18, 83
  • ул. Балковская, 199
  • ул. Богдана Хмельницкого, 64
  • ул. Болгарская, 16
  • ул. Варненская, 5/2
  • ул. Высоцкого, 20
  • ул. Гайдара, 1
  • ул. Героев Крут, 3/5
  • ул. Дальневосточная, 6
  • ул. Десятого апреля, 2
  • ул. Канатная, 19/21
  • ул. Княжеская, 4
  • ул. Лузановская, 67
  • ул. Малая Арнаутская, 5/7
  • ул. Марсельская, 5
  • ул. Нежинская, 28
  • ул. АЛександра Кутузакия, 28
  • ул. Педагогическая, 46а
  • ул. Средняя, 47
  • ул. Тираспольская, 13
  • ул. Транспортная, 8а
  • ул. Черноморского казачества, 167
  • ул. Шишкина, 52/2а
Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить