Куда в Одессе выбросить елку: адреса пунктов приема и утилизации

Кто до 31 января принесет елку на специально обустроенную площадку для дальнейшей утилизации, получит конфету или шоколадку.

В этом году во всех районах Одессы работают пункты приема елок, которые затем сдадут на переработку. Их будут использовать в качестве кормовой базы для животных и удобрений при высадке зеленых насаждений горзелентрестом.

Прием елок будет осуществляться до 31 января. Пункты приема новогодних деревьев работают по будням с 9:00 до 16:00, а по выходным с 9:00 до 15:00.

Список адресов для сдачи новогодних елок

Овидиопольская дорога, 6

пр-т. Адмиральский, 9, 16а

пр-т. Александровский, 27, 4

пр-т. Гагарина, 23/5

пр-т. Небесной Сотни, 10, 83

ул. Академика Заболотного, 12

ул. Академика Королева, 63а, 80б

ул. Атамана Чепиги, 9

ул. Большая Арнаутская, 18, 83

ул. Балковская, 199

ул. Богдана Хмельницкого, 64

ул. Болгарская, 16

ул. Варненская, 5/2

ул. Высоцкого, 20

ул. Гайдара, 1

ул. Героев Крут, 3/5

ул. Дальневосточная, 6

ул. Десятого апреля, 2

ул. Канатная, 19/21

ул. Княжеская, 4

ул. Лузановская, 67

ул. Малая Арнаутская, 5/7

ул. Марсельская, 5

ул. Нежинская, 28

ул. АЛександра Кутузакия, 28

ул. Педагогическая, 46а

ул. Средняя, 47

ул. Тираспольская, 13

ул. Транспортная, 8а

ул. Черноморского казачества, 167

ул. Шишкина, 52/2а