Куда в Одессе выбросить елку: адреса пунктов приема и утилизации

Кто до 31 января принесет елку на специально обустроенную площадку для дальнейшей утилизации, получит конфету или шоколадку.
В этом году во всех районах Одессы работают пункты приема елок, которые затем сдадут на переработку. Их будут использовать в качестве кормовой базы для животных и удобрений при высадке зеленых насаждений горзелентрестом.
Прием елок будет осуществляться до 31 января. Пункты приема новогодних деревьев работают по будням с 9:00 до 16:00, а по выходным с 9:00 до 15:00.
Список адресов для сдачи новогодних елок
- Овидиопольская дорога, 6
- пр-т. Адмиральский, 9, 16а
- пр-т. Александровский, 27, 4
- пр-т. Гагарина, 23/5
- пр-т. Небесной Сотни, 10, 83
- ул. Академика Заболотного, 12
- ул. Академика Королева, 63а, 80б
- ул. Атамана Чепиги, 9
- ул. Большая Арнаутская, 18, 83
- ул. Балковская, 199
- ул. Богдана Хмельницкого, 64
- ул. Болгарская, 16
- ул. Варненская, 5/2
- ул. Высоцкого, 20
- ул. Гайдара, 1
- ул. Героев Крут, 3/5
- ул. Дальневосточная, 6
- ул. Десятого апреля, 2
- ул. Канатная, 19/21
- ул. Княжеская, 4
- ул. Лузановская, 67
- ул. Малая Арнаутская, 5/7
- ул. Марсельская, 5
- ул. Нежинская, 28
- ул. АЛександра Кутузакия, 28
- ул. Педагогическая, 46а
- ул. Средняя, 47
- ул. Тираспольская, 13
- ул. Транспортная, 8а
- ул. Черноморского казачества, 167
- ул. Шишкина, 52/2а