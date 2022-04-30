Куда сегодня можно ухать из Одессы по железной дороге?

Информируем Вас о том, что сегодня, 30 апреля, с Одесского железнодорожного вокзала будут отправляться поезда по следующим направлениям:
- #26 Одесса — Рахов — 15:00
- #78 Одесса — Ковель — 18:13
- #36/38 Одесса-Ужгород- Пшемышль — 18:22
- #136 Одесса — Черновцы- 20:49
- #12 Одесса – Львов – 21:31
- #54 Одесса-Днепр — 21:56
- #106 Одесса-Киев -22:03
- #8 Одесса-Харьков — 22:25
Эвакуационных поездов на 30 апреля не запланировано.
Также напоминаем, что 1, 2, 3 мая отменены все поезда и электрички, следующие в Одессу и из Одессы.