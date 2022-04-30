Куда сегодня можно ухать из Одессы по железной дороге?

Война в Украине, день 66-й: какова ситуация на фронте Сегодня, в субботу 30 апреля 2022 года, начались шестьдесят шестые сутки с начаоа войны в Украины против путинских нацистов, вероломно вторгшихся в нашу страну 24 февраля.

О ситуации на фронте на утро сегодняшнего дня рассказали в Генштабе Вооруженных сил Украины. ПОДРОБНЕЕ

Дневник переселенца: «Это был наш путь в никуда» «Одесская жизнь» продолжает цикл историй украинцев, которые из-за военных действий вынуждены были бежать в другие страны. Как люди отреагировали на войну, почему они решили уехать, с какими сложностями столкнулись на своем пути и как их приняли на чужбине?

Наша сегодняшняя героиня – мама двух детей Екатерина из Борисполя, которая вместе с детьми переехала в Польшу. ПОДРОБНЕЕ