1, 2 и 3 мая в Одессе отменяют все поезда и электрички

С 1 по 3 мая – на период действия продленного комендантского часа – временно отменены пригородные поезда и поезда дальнего сообщения, которые курсируют в Одессу и обратно.

Об этом сообщает телеграм-канал Одесского городского совета «Одеса. Офіційно».

Также в течение действия комендантского часа в городе будет закрыт железнодорожный вокзал станции Одесса-Главная.

Пригородные поезда, которые курсируют в Одесской области и не въезжают в Одессу, продолжат движение.

Напомним, что в Одессе введут комендантский час с 22:00 1 мая до 05:00 3 мая. В указанный период времени запрещено находиться на улицах и других общественных местах без специальных пропусков и удостоверений.

Причина введения продленного комендантского часа – угроза терактов и ракетных ударов со стороны россии 2 мая.