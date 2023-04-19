Поздней ночью 19 апреля россия атаковала Одессу с воздуха: в городе взрывы (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Около двух часов ночи 19 апреля 2023 года одесситы были разбужены серией мощных взрывов. Предварительно, россия попыталась атаковать город с окрестностями беспилотниками.

Большая часть взрывов, которые слышали жители города — это работа ПВО. Также по состоянию на 2:10 есть неофициальные сообщения и сбитых российских БПЛА (беспилотных летательных аппаратах). Скорее всего это дроны-камикадзе типа «Шахед».

Также есть сообщения об активности российской тактической авиации над Черным морем. Это означает, что враг может использовать ракеты класса воздух-земля, которыми он в последнее время и обстреливал наш регион. Тогда были повреждены монастырь в Одессе и детский сад в Затоке.

Никакой информации о возможных попаданиях, пострадавших и разрушениях не поступало.

ОБНОВЛЕНО 02:45 Есть сообщения о пожаре. Воздушная атака рашистов продолжается уже час. Периодически слышны сильные взрывы. Ждем официальной информации.

ОБНОВЛЕНО 03:00 Отбой воздушной тревоги. Российский налет длился около часа.

Фото иллюстративное