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Новости Одессы и Одесской области

Куда пойти в Одессе на этой неделе: афиша театров и выставок

Куда пойти в Одессе на этой неделе: афиша театров и выставок

Подборка культурных мероприятий в городе.

Театры

Оперный театр

пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.

12 марта, 18.30 — «Жемчужины мирового балета»

15 марта, 18.30 — «Вальпургиева ночь», «Пахита»

 

Театр музкомедии

ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17 (автоответчик).

11 марта, 18.30 — «Кентервильское привидение»

12 марта, 18.30 — «Летучая мышь»

14 марта, 16.00, 19.00 — Концерт Notre Dame de Paris

15 марта, 19.00 — Концерт Notre Dame de Paris

17 марта, 19.00 — «Эгоисты»

 

Украинский театр

ул. Пастера, 15; тел.: 723-21-27, 723-89-77.

11 марта, 18.00 — «Два ангела»

12 марта, 19.00 — «Горгоны»

17 марта, 19.00 — «Женитьба»

 

Русский театр

ул. Греческая, 48; тел. 722-45-04, 722-72-50.

11 марта, 19.00 — «Забавный случай»

12 марта, 19.00 — «На всякого мудреца довольно простоты»

13 марта, 19.00 — «Лекарство от депрессии»

14 марта, 19.00 — «Ангел, черт и проктолог»

15 марта, 19.00 — «Смешанные чувства»

 

Филармония

ул. Бунина, 15, тел.: 725-15-36, 22-63-49.

14 марта, 19.00 — Симфонический концерт Hardy orchestra: Hollywood films symphony

 

Театр на Чайной

ул. Маразлиевская 34а; тел.: 743-14-21, (093) 487-84-16.

11 марта, 19.00 — «Molly. На границе реальности и фантазии»

12 марта, 19.00 — «Натали»

14 марта, 19.00 — «Странный спектакль»

15 марта, 19.00 — «Иллюзии»

17 марта, 19.00 — «Проснуться в Бирмингеме»

 

Дом клоунов

ул. Ольгиевская, 23; тел.: 723-63-16.

11 марта, 19.00 — «Ромео и Джульетта»

14 марта, 19.00 — «Одесский подкидыш»

15 марта, 19.00 — «Еврей и Эвридика»

 

Театр кукол

ул. Пастера, 15; тел.: 723-20-58.

13 марта, 19.00 — «Интервью с  ведьмами»

 

Театр юного зрителя

ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).

13 марта, 19.00 — «Моя профессор — синьор из высшего общества»

14 марта, 19.00 — «Лісова пісня»

15 марта, 19.00 — «Монолог актрисы»

 

Выставки

Художественный музей

ул. Софиевская, 5а; тел.: 723-72-87.

До 1 апрелявыставка работ Виктора Маринюка «Жити уважно».

Время работы: с 10.30 до 17.30, выходной день — вторник.

 

Музей современного искусства

ул. Леонтовича, 5; тел.  759-10-18.

До 29 марта — выставка «Новейшая история Украины».

Время работы: с 12.00 до 19.00, выходной день — понедельник.

 

В программе мероприятий возможны изменения. Уточняйте интересующую вас информацию по телефону.

Фото: edo.od.ua

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