Куда пойти в Одессе на этой неделе: афиша театров и выставок

Подборка культурных мероприятий в городе.
Театры
Оперный театр
пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.
12 марта, 18.30 — «Жемчужины мирового балета»
15 марта, 18.30 — «Вальпургиева ночь», «Пахита»
Театр музкомедии
ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17 (автоответчик).
11 марта, 18.30 — «Кентервильское привидение»
12 марта, 18.30 — «Летучая мышь»
14 марта, 16.00, 19.00 — Концерт Notre Dame de Paris
15 марта, 19.00 — Концерт Notre Dame de Paris
17 марта, 19.00 — «Эгоисты»
Украинский театр
ул. Пастера, 15; тел.: 723-21-27, 723-89-77.
11 марта, 18.00 — «Два ангела»
12 марта, 19.00 — «Горгоны»
17 марта, 19.00 — «Женитьба»
Русский театр
ул. Греческая, 48; тел. 722-45-04, 722-72-50.
11 марта, 19.00 — «Забавный случай»
12 марта, 19.00 — «На всякого мудреца довольно простоты»
13 марта, 19.00 — «Лекарство от депрессии»
14 марта, 19.00 — «Ангел, черт и проктолог»
15 марта, 19.00 — «Смешанные чувства»
Филармония
ул. Бунина, 15, тел.: 725-15-36, 22-63-49.
14 марта, 19.00 — Симфонический концерт Hardy orchestra: Hollywood films symphony
Театр на Чайной
ул. Маразлиевская 34а; тел.: 743-14-21, (093) 487-84-16.
11 марта, 19.00 — «Molly. На границе реальности и фантазии»
12 марта, 19.00 — «Натали»
14 марта, 19.00 — «Странный спектакль»
15 марта, 19.00 — «Иллюзии»
17 марта, 19.00 — «Проснуться в Бирмингеме»
Дом клоунов
ул. Ольгиевская, 23; тел.: 723-63-16.
11 марта, 19.00 — «Ромео и Джульетта»
14 марта, 19.00 — «Одесский подкидыш»
15 марта, 19.00 — «Еврей и Эвридика»
Театр кукол
ул. Пастера, 15; тел.: 723-20-58.
13 марта, 19.00 — «Интервью с ведьмами»
Театр юного зрителя
ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).
13 марта, 19.00 — «Моя профессор — синьор из высшего общества»
14 марта, 19.00 — «Лісова пісня»
15 марта, 19.00 — «Монолог актрисы»
Выставки
Художественный музей
ул. Софиевская, 5а; тел.: 723-72-87.
До 1 апреля — выставка работ Виктора Маринюка «Жити уважно».
Время работы: с 10.30 до 17.30, выходной день — вторник.
Музей современного искусства
ул. Леонтовича, 5; тел. 759-10-18.
До 29 марта — выставка «Новейшая история Украины».
Время работы: с 12.00 до 19.00, выходной день — понедельник.
В программе мероприятий возможны изменения. Уточняйте интересующую вас информацию по телефону.
Фото: edo.od.ua
★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!