Куда пойти с ребенком в Одессе на выходных?

На днях Михаилу Водяному исполнилось бы 95 лет. Артиста знала вся страна, а каждая его роль превращалась в маленький шедевр. В 1976 году он стал первым артистом оперетты в стране, который получил звание народного артиста СССР. Много лет он возглавлял Одесский театр музыкальной комедии, который сейчас носит его имя.

ПОДРОБНЕЕ