Куда пойти с ребенком в Одессе на выходных?

Подборка мероприятий в городе на ближайший викенд.
Оперный театр
пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.
29 декабря, 12.00 — «Щелкунчик»
Стоимость билетов — от 20 грн.
Театр музкомедии
ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17 (автоответчик).
28, 29 декабря, 11.00, 14.00 — «Чиполлино»
27 декабря, 11.00 — «Чиполлино»
28 декабря, 18.00 — «Волшебник Изумрудного города»
Стоимость билетов — от 40 грн.
Украинский театр
ул. Пастера, 15; тел.: 723-21-27, 723-89-77 (касса).
28 декабря, 16.30 — «Тайна Алакрез»
Стоимость билетов — от 270 грн.
Русский театр
ул. Греческая, 48, тел.: 722-45-04 (касса).
До 29 декабря 11.00, 14.00 — «Новогодние проделки»
Стоимость билетов — от 80 грн.
Дом клоунов
ул. Ольгиевская, 23; тел.: 723-63-16.
29 декабря, 12.00 — «Космическая у-та-та»
Стоимость билетов — от 120 грн.
Театр кукол
ул. Пастера, 15; тел.: 723-20-58.
28, 29 декабря, 11.00, 13.30, 16.00 — «Бу-ра-ти-но!»
27 декабря, 11.00 — «Бу-ра-ти-но!»
Стоимость билетов — от 100 грн.
Театр юного зрителя
ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).
28 декабря, 12.00 — «Все мыши любят сыр!»
29 декабря, 12.00 — «Двенадцать месяцев»
Стоимость билетов — от 60 грн.
Фото: mir-teatra.org
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