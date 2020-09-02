Новости Одессы и Одесской области

Куда пойти на День города в Одессе: программа праздника

Куда пойти на День города в Одессе: программа праздника

2 сентября Одесса отмечает свой день рождения. В этом году жителей города ожидают праздничные мероприятия, которые будут продолжаться несколько дней. Среди них будут как платные, так и те, на которых можно будет присутствовать совершенно свободно.

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Программа

Официальное празднование Дня города начнется на Думской площади 2 сентября в 10:00 с поднятия флага города.

2 сентября, 11.00 – торжественное открытие новых имен на Аллее Звезд Одессы. Адрес: улица Ланжероновская.

2 сентября в 12:00 – открытие мемориальной стены в Преображенском парке с именами первых одесситов – основателей, строителей города и порта. В 12:30 запланировано торжественное открытие новой входной группы в Одесский зоопарк.

2 сентября, 15.00 — праздничный концерт ко Дню города для жителей Суворовского района. Адрес: площадь у фонтана на Крымском бульваре.

2 сентября, 19.00 – гала-концерт и праздничный фейерверк. Адрес: Потемкинская лестница. А как добраться домой после гала-концерта 2 сентября – узнайте ЗДЕСЬ.

2 сентября, 20.00 – спектакль «Белая акация». Стоимость билетов — от 50 грн. адрес: Летний театр Горсада.

2 сентября, с 10.00 до 17.00 – выставка старопечатных книг и гравюр XVII – XX веков «Мандри друкарів». Выставка продлится до 29 октября.

Стоимость билетов: для взрослых — 60 грн., для студентов и школьников — 40 грн. Адрес: улица Ланжероновская, 2 (Литературный музей).

Показ украинских фильмов под открытым небом «Кино под звездами»:

1 сентября – «Сторожова застава»

2 сентября – VII альманах украинских короткометражных фильмов.

3 сентября – «Місто, в якому не ходять гроші»

Начало сеансов — в 20.30. Вход  бесплатный.

Адрес: парк имени Т. Шевченко, у Александровской колонны.

5, 6 сентября, 10.00 – праздник Малиновского района «Люблю тебя, моя Одесса».

Адрес: парк имени М. Горького.

 

 

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