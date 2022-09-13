Куда исчезла охрана памятника Екатерине ІІ за 2 миллиона гривен

Полиция больше не охраняет памятник «Основателям Одессы» (Екатерине ІІ). Ранее город выделял на это около 2 млн. грн в год. Но сейчас финансирование сократили почти в 2 раза и деньги уже закончились.

Об этом стало известно из системы публичных закупок Prozorro.

Из анализа сайта видно, что финансирование сократили на 951 100 гривен. Оставшихся 1 218 900 грн хватило на оплату охраны до 9 июня 2022 года. После этой даты памятник не охраняется.

Отметим, что ранее необходимость круглосуточной охраны памятника городские власти объясняли тем, что четыре фигуры «основателей Одессы» в его основании являются ценными музейными экспонатами.

Вопрос об охране стал актуальным после того, как 10 сентября на памятнике написали «Екатерина = путин», а когда надпись смыли, постамент памятника облили красной краской.

Отметим, что сам памятник вызывает в Одессе споры и его могут демонтировать. В ближайший месяц в городе проведут опрос жителей и экспертов, надо ли сносить памятник Екатерине II.

О причинах требований демонтировать памятник и о том, в чьей это компетенции, читайте в материале: Снос памятника Екатерине II — кто и когда может это сделать.