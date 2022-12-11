В Украине запускают «банкоматный роуминг» – что это?

Крупнейшие украинские банки меняют условия обслуживания клиентов других финансовых учреждений, что позволит украинцам иметь оперативный и удобный доступ к своим деньгам. Об этом сообщил заместитель главы Нацбанка Украины (НБУ) Алексей Шабан.

По словам замглавы НБУ, к национальному «банкоматному роумингу» подключились уже 10 банков-владельцев банкоматных сетей.

Так, банки устанавливают одинаковый лимит снятия наличных для своих клиентов и клиентов других банков, а также не будут брать комиссию за обналичивание денег. То есть теперь украинцы могут пользоваться банкоматами других банков точно так же, как и своего.

Лимит составит 10-20 тысяч гривен. В НБУ считают, что этой суммы достаточно для «удовлетворения сегодняшних потребностей и формирования определенного запаса наличных». При этом Шабан советует сделать определенный запас наличных денег, чтобы в случае длительного отключения электричества была возможность оплачивать покупки и услуги.

Также, по информации НБУ, в случае длительного блэкаута в Украине будут работать 1035 дежурных отделений системных банков.

Ранее мы рассказывали, где можно снять наличные, если банкоматы не работают.

Источник: nrcu.gov.ua