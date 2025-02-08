свет, лампочка
1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Об этом информирует Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно».

Сообщается, что электроснабжения не будет по таким адресам:

Северный РЭС

  • Заболотного, 56-66;
  • Высоцкого, 1-11;
  • Семена Палия, 109, 111;
  • Ак. Сахарова, 34, 36.

Работы до 17:00.

  • Хаджибейская дорога, 2-523;
  • Республиканская, 1-343;
  • Гладкова, 1-305;
  • пер. 2-3-й Хаджибейский, 1-17;
  • Симиренко, 1-57;
  • Альпинистов, 1-24;
  • Битумная, 2-21;
  • Газовая, 1-21;
  • пер. 1-3-й Нефтяников, 1-18.

Работы до 20:00.

Читайте также: Погода в Одессе: станет ли еще холоднее в субботу, 8 февраля

Южный РЭС

  • Ореховая;
  • пер. Амундсена, 1-11;
  • Дача Ковалевского, 5-182;
  • 1-12 линии Амундсена;
  • 1-5 линии Марии Демченко, 1-67;
  • пер. 1-3й Амундсена, 1-7;
  • Кастуся Калиновского, 2-38;
  • Вершинная, 1-33;
  • Эстонская, 1-10;
  • Просвещения;
  • пер. Гетманская, 4;
  • Огренича, 1-12;
  • пер. Эстонский, 1-13;
  • пер. Ковалевского, 9;
  • Авиаторов, 43;
  • Игоря Бедзая, 2-10;
  • Вирского, 2, 4;
  • Петра Болбочана, 3-7.

Работы до 17:00.

Вас заинтересует: Магнитные бури: обойдут ли Землю стороной 8 февраля

Центральный РЭС

  • Кропивницкого, 1-18;
  • Хвойная, 2-27;
  • пер. Хвойный, 16, 17;
  • Бойчука, 1-10;
  • Люстдорфская дорога, 8-22;
  • Северная, 14;
  • пер. Северный, 14;
  • пер. Светлый, 8-14;
  • Бреуса, 1-3;
  • Цементнозаводская, 3-17;
  • пер. Люстдорфский, 8.

Работы до 19:00.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме