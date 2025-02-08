Об этом информирует Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно».
Сообщается, что электроснабжения не будет по таким адресам:
Северный РЭС
- Заболотного, 56-66;
- Высоцкого, 1-11;
- Семена Палия, 109, 111;
- Ак. Сахарова, 34, 36.
Работы до 17:00.
- Хаджибейская дорога, 2-523;
- Республиканская, 1-343;
- Гладкова, 1-305;
- пер. 2-3-й Хаджибейский, 1-17;
- Симиренко, 1-57;
- Альпинистов, 1-24;
- Битумная, 2-21;
- Газовая, 1-21;
- пер. 1-3-й Нефтяников, 1-18.
Работы до 20:00.
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Южный РЭС
- Ореховая;
- пер. Амундсена, 1-11;
- Дача Ковалевского, 5-182;
- 1-12 линии Амундсена;
- 1-5 линии Марии Демченко, 1-67;
- пер. 1-3й Амундсена, 1-7;
- Кастуся Калиновского, 2-38;
- Вершинная, 1-33;
- Эстонская, 1-10;
- Просвещения;
- пер. Гетманская, 4;
- Огренича, 1-12;
- пер. Эстонский, 1-13;
- пер. Ковалевского, 9;
- Авиаторов, 43;
- Игоря Бедзая, 2-10;
- Вирского, 2, 4;
- Петра Болбочана, 3-7.
Работы до 17:00.
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Центральный РЭС
- Кропивницкого, 1-18;
- Хвойная, 2-27;
- пер. Хвойный, 16, 17;
- Бойчука, 1-10;
- Люстдорфская дорога, 8-22;
- Северная, 14;
- пер. Северный, 14;
- пер. Светлый, 8-14;
- Бреуса, 1-3;
- Цементнозаводская, 3-17;
- пер. Люстдорфский, 8.
Работы до 19:00.