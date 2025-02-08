Про це інформує Телеграм-канал «Одеса Офіційно».
Повідомляється, що електропостачання не буде за такими адресами:
Північний РЕМ
- Заболотного, 56-66;
- Висоцького, 1-11;
- Семена Палія, 109, 111;
- Ак. Сахарова, 34, 36.
Роботи до 17:00.
- Хаджибейська дорога, 2-523;
- Республіканська, 1-343;
- Гладкова, 1-305;
- пров. 2-3-й Хаджибейський, 1-17;
- Симиренка, 1-57;
- Альпіністів, 1-24;
- Бітумна, 2-21;
- Газова, 1-21;
- пров. 1-3-й Нафтовиків, 1-18.
Роботи до 20:00.
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Південний РЕМ
- Горіхова;
- пров. Амундсена, 1-11;
- Дача Ковалевського, 5-182;
- 1-12 лінії Амундсена;
- 1-5 лінії Марії Демченко, 1-67;
- пров. 1-3й Амундсена, 1-7;
- Кастуся Калиновського, 2-38;
- Вершинна, 1-33;
- Естонська, 1-10;
- Просвіти;
- пров. Гетьманська, 4;
- Огреніча, 1-12;
- пров. Естонський, 1-13;
- пров. Ковалевського, 9;
- Авіаторів, 43;
- Ігоря Бедзая, 2-10;
- Вірського, 2, 4;
- Петра Болбочана, 3-7.
Роботи до 17:00.
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Центральний РЕМ
- Кропивницького, 1-18;
- Хвойна, 2-27;
- пров. Хвойний, 16, 17;
- Бойчука, 1-10;
- Люстдорфська дорога, 8-22;
- Північна, 14;
- пров. Північний, 14;
- пров. Ясний, 8-14;
- Бреуса, 1-3;
- Цементнозаводська, 3-17;
- пров. Люстдорфський, 8.
Роботи до 19:00.