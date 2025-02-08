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1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Про це інформує Телеграм-канал «Одеса Офіційно».

Повідомляється, що електропостачання не буде за такими адресами:

Північний РЕМ

  • Заболотного, 56-66;
  • Висоцького, 1-11;
  • Семена Палія, 109, 111;
  • Ак. Сахарова, 34, 36.

Роботи до 17:00.

  • Хаджибейська дорога, 2-523;
  • Республіканська, 1-343;
  • Гладкова, 1-305;
  • пров. 2-3-й Хаджибейський, 1-17;
  • Симиренка, 1-57;
  • Альпіністів, 1-24;
  • Бітумна, 2-21;
  • Газова, 1-21;
  • пров. 1-3-й Нафтовиків, 1-18.

Роботи до 20:00.

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Південний РЕМ

  • Горіхова;
  • пров. Амундсена, 1-11;
  • Дача Ковалевського, 5-182;
  • 1-12 лінії Амундсена;
  • 1-5 лінії Марії Демченко, 1-67;
  • пров. 1-3й Амундсена, 1-7;
  • Кастуся Калиновського, 2-38;
  • Вершинна, 1-33;
  • Естонська, 1-10;
  • Просвіти;
  • пров. Гетьманська, 4;
  • Огреніча, 1-12;
  • пров. Естонський, 1-13;
  • пров. Ковалевського, 9;
  • Авіаторів, 43;
  • Ігоря Бедзая, 2-10;
  • Вірського, 2, 4;
  • Петра Болбочана, 3-7.

Роботи до 17:00.

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Центральний РЕМ

  • Кропивницького, 1-18;
  • Хвойна, 2-27;
  • пров. Хвойний, 16, 17;
  • Бойчука, 1-10;
  • Люстдорфська дорога, 8-22;
  • Північна, 14;
  • пров. Північний, 14;
  • пров. Ясний, 8-14;
  • Бреуса, 1-3;
  • Цементнозаводська, 3-17;
  • пров. Люстдорфський, 8.

Роботи до 19:00.

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