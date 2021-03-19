Кто в Одессе останется без света в субботу 20 марта

Завтра, в субботу, 20 марта, в Одессе из-за плановых работ временно останутся без света жители двух улиц.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Как сообщает компании «ДТЭК Одесские электросети», с 09:00 до 17:00 часов электроснабжения не будет по таким адресам:
- Головковская улица, 9;
- Картамышевская улица, 28, 30, 30/1, 32/34, 35.
Ранее сообщалось, что в ночь на субботу, 20 марта, в Приморском и Малиновском районах Одессы ожидается масштабное отключение электроэнергии.