Кто в Одессе останется без света в субботу 20 марта

Завтра, в субботу, 20 марта, в Одессе из-за плановых работ временно останутся без света жители двух улиц.

Как сообщает компании «ДТЭК Одесские электросети», с 09:00 до 17:00 часов электроснабжения не будет по таким адресам:

Головковская улица, 9;

Картамышевская улица, 28, 30, 30/1, 32/34, 35.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу, 20 марта, в Приморском и Малиновском районах Одессы ожидается масштабное отключение электроэнергии.