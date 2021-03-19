В ночь на субботу часть Одессы накроет масштабный блэкаут

В ночь на субботу, 20 марта, в Приморском и Малиновском районах Одессы ожидается масштабное отключение электроэнергии.
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По сообщению компании «ДТЭК Одесские электросети», из-за аварии, которая произошла на воздушной линии электропередач Чумка – Застава, энергетики обесточат подстанцию «Артиллерийскую».
Так, с 23:00 19 марта до 5:00 20 марта не будет света на следующих улицах:
- Адмиральский проспект;
- ул. Академическая;
- ул. Армейская;
- ул. Бабаджаняна;
- ул. Бреуса;
- ул. Генуэзская;
- ул. Маршала Говорова;
- ул. Довженко;
- ул. Зоопарковая;
- ул. Канатная;
- ул. Кленовая;
- ул. Лунина;
- ул. Маршала Малиновского;
- ул. Мачтовая;
- ул. Новаторов;
- ул. Палубная;
- ул. Пантелеймоновская;
- ул. Пироговская;
- пер. Шампанский;
- пер. Бисквитный;
- пер. Матросова;
- ул. Среднефонтанская.
Ранее сообщалось, что сегодня, 19 марта, в Одессе останутся без света около 20 улиц.