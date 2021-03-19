В ночь на субботу часть Одессы накроет масштабный блэкаут

В ночь на субботу, 20 марта, в Приморском и Малиновском районах Одессы ожидается масштабное отключение электроэнергии.

По сообщению компании «ДТЭК Одесские электросети», из-за аварии, которая произошла на воздушной линии электропередач Чумка – Застава, энергетики обесточат подстанцию «Артиллерийскую».

Так, с 23:00 19 марта до 5:00 20 марта не будет света на следующих улицах:

Адмиральский проспект;

ул. Академическая;

ул. Армейская;

ул. Бабаджаняна;

ул. Бреуса;

ул. Генуэзская;

ул. Маршала Говорова;

ул. Довженко;

ул. Зоопарковая;

ул. Канатная;

ул. Кленовая;

ул. Лунина;

ул. Маршала Малиновского;

ул. Мачтовая;

ул. Новаторов;

ул. Палубная;

ул. Пантелеймоновская;

ул. Пироговская;

пер. Шампанский;

пер. Бисквитный;

пер. Матросова;

ул. Среднефонтанская.

Ранее сообщалось, что сегодня, 19 марта, в Одессе останутся без света около 20 улиц.