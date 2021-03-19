Новости Одессы и Одесской области

В ночь на субботу часть Одессы накроет масштабный блэкаут

В ночь на субботу часть Одессы накроет масштабный блэкаут

В ночь на субботу, 20 марта, в Приморском и Малиновском районах Одессы ожидается масштабное отключение электроэнергии.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

По сообщению компании «ДТЭК Одесские электросети», из-за аварии, которая произошла на воздушной линии электропередач Чумка – Застава, энергетики обесточат подстанцию «Артиллерийскую».

Так, с 23:00 19 марта до 5:00 20 марта не будет света на следующих улицах:

  • Адмиральский проспект;
  • ул. Академическая;
  • ул. Армейская;
  • ул. Бабаджаняна;
  • ул. Бреуса;
  • ул. Генуэзская;
  • ул. Маршала Говорова;
  • ул. Довженко;
  • ул. Зоопарковая;
  • ул. Канатная;
  • ул. Кленовая;
  • ул. Лунина;
  • ул. Маршала Малиновского;
  • ул. Мачтовая;
  • ул. Новаторов;
  • ул. Палубная;
  • ул. Пантелеймоновская;
  • ул. Пироговская;
  • пер. Шампанский;
  • пер. Бисквитный;
  • пер. Матросова;
  • ул. Среднефонтанская.

Ранее сообщалось, что сегодня, 19 марта, в Одессе останутся без света около 20 улиц.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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