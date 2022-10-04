Как правильно выйти на пенсию?

При выходе на пенсию всегда возникает много вопросов. Они касаются того или иного вида пенсии, сроков назначения выплат, подсчета стажа работы и прочего. Разобраться во всем можно еще до оформления пенсии, и это доступно каждому.

В Украине уже много лет работают «Школы будущего пенсионера». Здесь люди предпенсионного возраста могут заранее узнать о том, какие документы надо собрать и как это сделать, оценить пенсионные перспективы по тому или иному виду пенсии. В списке изучаемых тем и то, как формируется пенсия, как производится индексация. Также будущих пенсионеров учат осваивать полезные электронные сервисы.

Чтобы стать учащимся, надо обращаться в сервисные центры Пенсионного фонда Украины по месту проживания. Несмотря на военное положение, обучение в «Школах будущего пенсионера» не прекращается. В некоторых регионах оно проходит онлайн. Со временем это направление планируют расширять.

Также много полезной информации можно почерпнуть из газеты «На пенсии». Она выходит еженедельно. Уже открыта подписка на следующий год через «Укрпочту».

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