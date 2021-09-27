Родом из ХХ века: одесситов приглашают стать «Хранителями времени» (фото)

Вы родом из ХХ века? Вы были свидетелями исторических событий? Вы помните, что такое примус? Были участниками первомайских демонстраций? Ваше детство совпало со Второй мировой? У вас сохранились фотографии того времени? Вы хотите рассказать о своей семье? Проект «Хранители времени онлайн» ждет вас. Вы нужны друг другу.

В дни первого локдауна в апреле 2020 года глава общественной организации «Всеукраинский союз активного долголетия «ІТ-бабушки» Ольга Филиппова через Facebook запустила флешмоб ко Дню освобождения Одессы и Дней Памяти, Примирения и Победы. Все было очень просто: рассказать собственную историю, связанную с войной.

С этого и начался проект «Хранители памяти онлайн», который реализуется при поддержке Forum ZFD в течение 2021-2022 годов. Почему «онлайн»? Потому что каждая ваша история (уже не только связанная с войной!), рассказывающая о жизни в ХХ веке, будет оцифрована. То есть, сохранена, не выброшена на свалку истории.

Уходят в реку забвения целые пласты культуры, если их никто не оцифрует. Идея нашего проекта именно в этом: базируясь на личных историях люде, сохранить само Время, человеческий опыт, знания и навыки онлайн, научиться это делать, помочь тем, кто хочет этим заниматься. Мы хотим создавать настоящую, а не фейковую историю человека, дома, улицы, города, и для этого мы будем собирать настоящие, а не выдуманные личные истории,

– говорит Ольга.

На фестивале «Планета долгожителей» к инсталляции, посвященной проекту «Хранители времени онлайн», один из участников фестиваля прибавил целый альбом с фотографиями Одессы – из разных годов, в разных ракурсах. Объединяет все эти фото одно: все они – из ХХ века. И многие виды города уже почти неузнаваемы.

Я уже много лет слушаю удивительные истории, которые рассказывают пожилые люди. Обязательная молитва на румынском языке во время оккупации Одессы, что носили одесситы и жители области в прошлом веке… Тематика – огромная. И все это безвозвратно уходит, понимаете? Очень хочется, чтобы это осталось – как альтернативная история города, история обычного человека. Только такие истории и приблизят нас к объективной правде. Они не будут исчезать на «свалке», они сохранятся,

– рассказывает Ольга.

А дальше – очень интересно. Ну вот сами посудите. Сейчас идет работа над созданием сайта с картой Одессы в историческом ракурсе. Вот вы нажмете, к примеру, на «1948 год, ул. Лазарева, 25» – и перед вами предстанет и история дома, и его жителей. Как говорит Ольга, оцифровываются и личные истории, и фотографии, и документы.

Лекции, тренинги, документальные фильмы, и главное – ваша личная история, которая уже не пропадет, станет еще одной страничкой на создаваемом сайте – вот что такое проект «Хранители времени онлайн».

Над проектом работает большая команда – историки, филологи и другие, среди них — четыре кандидата наук. Стать его участником вы сможете, если перейдете на страничку проекта в Facebook. Телефоны: 095-695-88-45; 067-735-66-82.

Читайте также: Как стать долгожителем: одесский фестиваль собрал самых мудрых и активных.

Фото автора