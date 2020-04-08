Обожженные войной: в Одессе запущен флешмоб ко Дню освобождения Одессы и Дней Памяти, Примирения и Победы

Это уникальная виртуальная возможность всопмнить истории людей, детство которых обожгла Вторая Мировая.

– Накануне Дня освобождения Одессы 10 апреля и в преддверии Дней Памяти, Примирения и Победы хочется напомнить о том, что рядом с нами живет уникальное поколение людей, детство которых обожгла Вторая Мировая война. На их долю в детском возрасте выпало множество испытаний середины ХХ века: голодоморы, переселения народов, оккупация, эвакуация, депортации, жизнь в катакомбах, детских домах, в ссылке, в лагерях… Раньше мы, айти-бабушки, собирались в эти теплые весенние дни, чтобы попеть песни, почитать стихи, пообщаться. Конечно же, они рассказывали истории своего военного детства. Сейчас, на карантине мы хотим продолжить эту традицию — рассказывать небольшие истории о детях той, Второй Мировой войны. Память о прошлом нужно хранить, пока она не канула в Лету… Начинаем флешмоб #детивойны . Приглашаем Вас рассказать истории ваши личные или ваших родных о детях Второй мировой войны, — призывает Ольга.

И вот уже первая история, рассказанная 82-летней Майей Обидейко, активной участницы «айтибабушек»:

– Во время оккупации Одессы фашистами мы вчетвером: бабушка, мама, я и братик жили на Пушкинской, 48, неподалеку от вокзала. На первом этаже дома была румынская пивнушка, и оккупанты собирались там, напивались пива и потом искали дворовой туалет… Однажды такой вот нетрезвый немецкий солдат постучал в двери нашей квартиры. Увидев мою молодую красивую маму, он начал к ней приставать. Начался переполох. Вокруг стола бегали мы все пятеро: бабушка, мама, пьяный оккупант и мы с братом. Наконец маме удалось убежать и спрятаться в соседней кондитерской у родственников. Бабушка схватила братика и убежала к соседям. А я, пятилетняя, стояла на ступеньках и горько плакала. Потом соседи забрали и меня. Потом в квартире стало тихо — пьяный оккупант уснул на полу… Мама с бабушкой тихонько взяли самое важное, и все вместе убежали к родственникам на Пересыпь В нашу квартиру на Пушкинской мы уже не возвращались никогда….

Чтобы присоединиться к флешмобу, рассказать свою историю или прочитать о других, перейдите по ссылке.

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