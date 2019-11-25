Крушение танкера Delfi: попал ли с судна в море мазут?

Изначально экологи определили, что в 157 раз превышена концентрация вредных веществ в воде. Сейчас уровень загрязнения морской воды в 19 раз выше нормы. Нефтепродуктов стало меньше, так как этому способствовала штормовая погода.

Об этом сообщила на аппаратном совещании в горсовете и.о. руководителя гордепартамента экологии Валентина Дацюк. Как отметила чиновник, в море попало около 100-150 килограммов легких фракций нефти. В то же время, по ее словам, в эпицентре аварии не обнаружили тяжелых соединений, в том числе мазута.

-На берегу моря не нашли мазута, не было его также ни на перьях, ни на лапах чаек, – подчеркнула Валентина Дацюк.

В свою очередь, вице-мэр Одессы Андрей Котляр считает, что в день происшествия в море явно попал мазут. По его словам, один из моряков даже нахлебался мазута, ему пришлось оказывать помощь. Кроме того, горожане говорят, что слышали характерный запах на берегу.

Как рассказали чиновники, в понедельник, 25 ноября, вокруг аварийного танкера начали устанавливать сорбирующие боны — сделать это раньше не позволяла штормовая погода. Это поможет избежать распространения в море горюче-смазочных материалов. Также заграждения уже растянули в районе крушения вдоль берега.

К слову, по факту крушения судна уже открыли уголовное дело. По данным ГУНП, в ходе эксплуатации судна и во время движения могли быть нарушены правила безопасности. За это могут даже посадить на срок до трех лет. Впрочем, кому конкретно придется отвечать, пока точно не известно.

Напомним, 22 ноября неподалеку от Одессы танкер “Делфи” сел на мель из-за шторма. На борту находилось трое членов экипажа, их спасли.

Фото: Артем Виноградов

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