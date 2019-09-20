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Новости Одессы и Одесской области

«Круче всех»: Египетские танцы, кошкины песни и кубическая гимнастика на высоте

В субботу, 21 сентября, в 20:30 смотрите на «Интере» новый выпуск талант-шоу «Круче всех». Зрителей ждет знакомство с юными дарованиями, которые будут удивлять, восхищать и демонстрировать всей стране свои невероятные таланты.

В гости к Андрею Доманскому и Андрею Данилевичу придет 3-летняя певица Даниэла Подольская из Николаева – девочка, удивительно мастерски владеющая голосом. О ней можно сказать – поет практически с пеленок. В год она начала петь, в полтора – говорить, а в два – сняла свой первый клип! На сцене «Круче всех» Даниэла в особенной манере исполнит известную песню о черном коте. Правда, чтобы найти общий язык с юной принцессой, одному из ведущих придется перевоплотиться в сказочника!

Если вы любите путешествовать и исследовать новые места, необычные маршруты вам может предложить 5-летний Вова Гнатюк из Борисполя – большой мечтатель и знаток космоса. Например, тем, у кого есть всего несколько дней отпуска, мальчик советует съездить на Венеру. Это самая медленная планета: 1 день на ней приравнивается к 243 дням на Земле! Специально для межзвездных путешествий Вовы команда проекта создала карету-телепорт. А взрослым, которые скептически относятся к детским мечтам, советуем вспомнить: всего несколько десятков лет назад даже возможность разговаривать по беспроводному телефону казалась фантастикой. Интересно, какой звездный маршрут Вова подберет для ведущих «Круче всех»?

6-летняя исполнительница восточных танцев Катя Репецкая из Мариуполя превратит Андрея Доманского и Андрея Данилевича в египетских танцовщиков. Они переоденутся в рубашки до пят, возьмут в руки посохи и будут учиться вытанцовывать… разные жизненные блага. С такой учительницей – грех не затанцевать, ведь Катя в свои шесть лет уже завоевала 34 медали и один кубок за великолепное исполнение восточных танцев. Как девочка оценит гибкость и пластичность телеведущих?

Многократный чемпион Украины по греко-римской борьбе, 11-летний Князь Калоев из Николаева, будет завоевывать сердца зрителей не только силой броска, но и галантностью. В свои 11 лет парень носит костюм с галстуком-бабочкой и уверен, что именно так должен выглядеть настоящий мужчина. Как сочетаются хорошие манеры с таким серьезным и жестким видом спорта, как греко-римская борьба? Большим сюрпризом для Князя станет знакомство в студии «Круче всех» с его кумиром – известным борцом, тренером сборной Украины по греко-римской борьбе Владимиром Шацких.

Еще один герой этого выпуска – 7-летний математический гений из Беларуси Алексей Боднарчук – без репетиторов и учителей освоил сложнейшие темы и может решить любую задачу на уровне студента математического вуза. Также этот мальчик увлекается биологией, черчением, пишет стихи и мечтает изобрести альтернативный источник энергии… А в студии талант-шоу ему придется посоревноваться в решении математических задач с получившим высшее образование в техническом вузе Андреем Доманским. Сможет ли 7-летний гений «пересчитать» ведущего?

11-летняя Милана Солодовник из Полтавы покажет невероятно красивый номер высоко над сценой «Круче всех». Стать участницей талант-шоу девочка мечтала с тех самых пор, как год назад увидела выступление на проекте своего товарища по цирковой студии. Милана загорелась идеей повторить его успех. Поначалу она даже не знала, в каком жанре хотела бы выступать, а сегодня Милана – лучшая в Украине юная воздушная гимнастка на кубе!

12-летний Даниил Хачатуров из Самары – уникальный парень. Отсутствие зрения не мешает ему петь, играть в шахматы, вести свой блог, великолепно ориентироваться в мировой паутине, ремонтировать гаджеты и даже кататься на велосипеде. Даня не любит поблажек, учит несколько языков, постоянно выступает на концертах с известными певцами, участвует и побеждает в различных фестивалях и конкурсах. На сцене «Круче всех» Даня попробует осуществить свою большую мечту – научиться танцевать танго! Сможет ли парень быстро освоить этот сложный танец?

Даниил Хачатуров певец
Владимир Гнатюк космопутешественник
Алексей Боднарчук математик
Милана Солодовник воздушная гимнастка на кубе

Не пропустите новый выпуск талант-шоу «Круче всех» о маленьких талантах с большим сердцем и о том, как любовь к детям способна победить любые трудности, – в субботу, 21 сентября, в 20:30 на телеканале «Интер».

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Пресс-релиз
Пресс-релиз
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