«Круче всех»: Египетские танцы, кошкины песни и кубическая гимнастика на высоте

В субботу, 21 сентября, в 20:30 смотрите на «Интере» новый выпуск талант-шоу «Круче всех». Зрителей ждет знакомство с юными дарованиями, которые будут удивлять, восхищать и демонстрировать всей стране свои невероятные таланты.

В гости к Андрею Доманскому и Андрею Данилевичу придет 3-летняя певица Даниэла Подольская из Николаева – девочка, удивительно мастерски владеющая голосом. О ней можно сказать – поет практически с пеленок. В год она начала петь, в полтора – говорить, а в два – сняла свой первый клип! На сцене «Круче всех» Даниэла в особенной манере исполнит известную песню о черном коте. Правда, чтобы найти общий язык с юной принцессой, одному из ведущих придется перевоплотиться в сказочника!

Если вы любите путешествовать и исследовать новые места, необычные маршруты вам может предложить 5-летний Вова Гнатюк из Борисполя – большой мечтатель и знаток космоса. Например, тем, у кого есть всего несколько дней отпуска, мальчик советует съездить на Венеру. Это самая медленная планета: 1 день на ней приравнивается к 243 дням на Земле! Специально для межзвездных путешествий Вовы команда проекта создала карету-телепорт. А взрослым, которые скептически относятся к детским мечтам, советуем вспомнить: всего несколько десятков лет назад даже возможность разговаривать по беспроводному телефону казалась фантастикой. Интересно, какой звездный маршрут Вова подберет для ведущих «Круче всех»?

6-летняя исполнительница восточных танцев Катя Репецкая из Мариуполя превратит Андрея Доманского и Андрея Данилевича в египетских танцовщиков. Они переоденутся в рубашки до пят, возьмут в руки посохи и будут учиться вытанцовывать… разные жизненные блага. С такой учительницей – грех не затанцевать, ведь Катя в свои шесть лет уже завоевала 34 медали и один кубок за великолепное исполнение восточных танцев. Как девочка оценит гибкость и пластичность телеведущих?

Многократный чемпион Украины по греко-римской борьбе, 11-летний Князь Калоев из Николаева, будет завоевывать сердца зрителей не только силой броска, но и галантностью. В свои 11 лет парень носит костюм с галстуком-бабочкой и уверен, что именно так должен выглядеть настоящий мужчина. Как сочетаются хорошие манеры с таким серьезным и жестким видом спорта, как греко-римская борьба? Большим сюрпризом для Князя станет знакомство в студии «Круче всех» с его кумиром – известным борцом, тренером сборной Украины по греко-римской борьбе Владимиром Шацких.

Еще один герой этого выпуска – 7-летний математический гений из Беларуси Алексей Боднарчук – без репетиторов и учителей освоил сложнейшие темы и может решить любую задачу на уровне студента математического вуза. Также этот мальчик увлекается биологией, черчением, пишет стихи и мечтает изобрести альтернативный источник энергии… А в студии талант-шоу ему придется посоревноваться в решении математических задач с получившим высшее образование в техническом вузе Андреем Доманским. Сможет ли 7-летний гений «пересчитать» ведущего?

11-летняя Милана Солодовник из Полтавы покажет невероятно красивый номер высоко над сценой «Круче всех». Стать участницей талант-шоу девочка мечтала с тех самых пор, как год назад увидела выступление на проекте своего товарища по цирковой студии. Милана загорелась идеей повторить его успех. Поначалу она даже не знала, в каком жанре хотела бы выступать, а сегодня Милана – лучшая в Украине юная воздушная гимнастка на кубе!

12-летний Даниил Хачатуров из Самары – уникальный парень. Отсутствие зрения не мешает ему петь, играть в шахматы, вести свой блог, великолепно ориентироваться в мировой паутине, ремонтировать гаджеты и даже кататься на велосипеде. Даня не любит поблажек, учит несколько языков, постоянно выступает на концертах с известными певцами, участвует и побеждает в различных фестивалях и конкурсах. На сцене «Круче всех» Даня попробует осуществить свою большую мечту – научиться танцевать танго! Сможет ли парень быстро освоить этот сложный танец?

Не пропустите новый выпуск талант-шоу «Круче всех» о маленьких талантах с большим сердцем и о том, как любовь к детям способна победить любые трудности, – в субботу, 21 сентября, в 20:30 на телеканале «Интер».