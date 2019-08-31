Крок до гендерної рівності: цього року до Одеського інституту ВМС вперше прийняли курсанток

В Одесі 6 курсанток Інституту військово-морських сил склали присягу.

Про це повідомляє 5 канал.

На військово-морській базі, поблизу бойових кораблів влаштували урочисте шикування вступників. 59 хлопців та 6 дівчат дали обіцянку захищати Батьківщину. Курсанток до вишу цього року прийняли вперше в історії України. Вони обрали напрямки зв’язківців та спеціальності, пов’язані із соціально-психологічною роботою.

– Я, мабуть, вирішила бути військовою ще в дитинстві, коли був серіал “Солдати” та “Кадети”. Я його любила, завжди дивилася і тоді вирішила, що теж хочу стати військовою, коли виросту. Мені виповнилося 17 років, і я одразу пішла служити. Страху геть немає. Хто як не ми? Хтось має боронити нашу країну, – наголошує першокурсниця інституту МВС України Клавдія Рифіль.

– Відповідно до закону про гендерну рівність, цього року за правилами прийому можливий був вступ дівчат після школи, ліцею. Цього року до інституту вступила 1 дівчина, яка вже була військовослужбовцем, а до відділення морської підготовки – 5 дівчат. Серед хлопців найбільш популярне традиційно – водіння військово-морських кораблів та штурманське озброєння, – зазначив в. о. начальника інституту Ростислав Шаров.

Фото: 5 канал