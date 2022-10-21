Криминальному авторитету добавили приличный срок за «активность» в тюрьме

За установление преступного влияния в местах лишения свободы осужденному в Одессе злоумышленнику грозит еще от 9 до 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Правонарушитель оказывал влияние на таких, как он, заключенных, и контролировал соблюдение ими «воровских традиций».

В Одесской исправительной колония № 14 установили, что «смотрящий» за локальным участком, привлек в сообщники двух ранее судимых жителей Одессы, находившиеся на свободе и наладил поставку наркотических средств в исправительную колонию строгого режима.

Также было установлено, что «смотрящий» требовал у осужденных деньги на приобретение мобильных телефонов, игральных карт, спиртных напитков и других запрещенных вещей. Он занимался сбором и распределением средств так называемого «общака» в частности проводил среди осужденных азартные игры с целью наполнение «черного общака».

У его сообщников изъяли оттуда более полукилограмма каннабиса и метадона на несколько десятков тысяч. гривен, автомобиль, оружие, мобильные телефоны, черновые записи и другие вещественные доказательства их противоправной деятельности. Они задержаны. Двум сообщникам угрожает лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Самому авторитету за установление преступного воздействия в местах лишения свободы осужденному в Одессе злоумышленнику грозит еще от 9 до 15 лет тюрьмы.

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