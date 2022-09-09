Заключенные в одесском СИЗО оформляли себе выплаты для переселенцев

В Одессе оперативники Управления миграционной полиции разоблачили схему незаконного завладения социальными выплатами для внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Использовали такую ​​схему лица, которые содержатся в следственном изоляторе и исправительной колонии.

Правоохранители установили, что уроженцы областей, где ведутся активные боевые действия, задержанные в Одессе за совершение преступлений, узнав о программе выплат государственной помощи внутренне перемещенным лицам, через мобильное приложение ДИЯ заполнили форму на получение статуса вынужденных переселенцев и денежной помощи.

Но предоставленная ими информация о себе была недостоверной, ведь задержали их еще до полномасштабного вторжения российских войск в Украину, и фактически находясь на тот момент в местах лишения свободы.

Незаконно оформленные ежемесячные выплаты они получали в течение нескольких месяцев, пока их противоправные действия не были разоблачены.

В СИЗО и колонии правоохранители провели санкционированные обыски, в ходе которых изъяли доказательства противоправных действий фигурантов. Одному из мужчин, уроженцу Херсона, следователи уже сообщили о подозрении.

Ему инкриминируют мошенничество, совершенное путём незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.

Это преступление предусмотрено частью 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Вопрос об объявлении подозрения еще пяти лицам из Луганской, Запорожской, Донецкой и Николаевской областей решается.

Фото: Главное управление Национальной полиции Украины в Одесской области