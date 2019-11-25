Котел с трудом запускается, плохо горит плита: одесситы сетуют на проблемы с газом

Жалобы на качество бытового газа поступают от потребителей из разных районов Одессы.

Об этом пишет издание dumskaya.net.

Так, к примеру, на Таирова зафиксировали низкую теплоту сгорания у газа и нетипичный красно-оранжевый оттенок.

С трудом зажигался газ у некоторых одесситов, живущих в районе железнодорожного вокзала. Кроме того, там топливо оказалось не совсем голубым, а странного желтоватого цвета.

Подобные жалобы уже не новые для Одессы. Так, в прошлом году горожане массово сетовали, что и плита, и двухконтурный котел горят плохо, а счетчик все равно мотает.

Потребители тут же поспешили обвинить во всем поставщика газа в Одессе. Тот, по их мнению, мог разбавлять газ. Но вину “Одессагаз”, впрочем, так и не удалось доказать.

В свою очередь, эксперты говорят, что проблема может быть в газовом оборудовании. В этом случае одесситам стоит проверить плиту, колонку, газораспределительные приборы и трубы.

Фото: vi.ill.in.ua

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