По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в понедельник, 31 марта, ожидается солнечная активность с К-индексом 2 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям.

Магнитные бури — это возмущения геомагнитного поля Земли, вызванные потоками солнечного ветра. Они могут оказывать различное влияние на человека. Особенно их влиянию подвержены метеочувствительные люди. У них возможны головная боль, ухудшение настроения, раздражительность, тревожность, нарушение сна, сонливость, учащенное сердцебиение и скачки давления.

Как известно, магнитные бури обладают способностью влиять на атмосферное давление, поэтому в эти дни некоторые люди могут чувствовать себя хуже. У некоторых людей они способны вызвать головную боль, усталость, бессонницу, раздражительность, снижение концентрации и общее ухудшение самочувствия.

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Обычно медики советуют в такие дни избегать стрессов и перегрузок. Людям с хроническими заболеваниями важно держать все необходимые лекарства под рукой.