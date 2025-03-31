За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у понеділок, 31 березня, очікується сонячна активність із К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі, викликані потоками сонячного вітру. Вони можуть мати різний вплив на людину. Особливо до їхнього впливу схильні метеочутливі люди. У них можливі головний біль, погіршення настрою, дратівливість, тривожність, порушення сну, сонливість, прискорене серцебиття і стрибки тиску.

Як відомо, магнітні бурі мають здатність впливати на атмосферний тиск, тому в ці дні деякі люди можуть почуватися гірше. У деяких людей вони здатні викликати головний біль, втому, безсоння, дратівливість, зниження концентрації та загальне погіршення самопочуття.

Вибір редакції: Як готуються до Великодня різні національності на Одещині

Зазвичай медики радять у такі дні уникати стресів і перевантажень. Людям із хронічними захворюваннями важливо тримати всі необхідні ліки під рукою.