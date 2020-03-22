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Новости Одессы и Одесской области

Кошки в масках и почерневшая Ромина: как одесские арт-объекты преобразились в карантин (фото)

Кошки в масках и почерневшая Ромина: как одесские арт-объекты преобразились в карантин (фото)

Одесские арт-объекты, ясное дело, не могли не отреагировать на карантин и, как отзываются одесситы в соцсетях, «на весь этот свалившийся на нас кошмар».

Ну, кошмара пока у нас нет, а вот одесские арт-объекты стали реагировать на все происходящее.

«Одесская жизнь» уже рассказывала, что самый известный одесский запорожец-горбатик, он же — арт-объект, облачился в мега-маску.

Ну, а потом началось то, что уже можно назвать карантинно-масочным флешмобом. Мадам Стороженко, она же — Тетя Соня в рыбном корпусе на Привозе облачилась в маску, на что сразу же обратили внимание одесситы и поделились в соцсетях.

Дальше — больше. В масках теперь пребывают на одесских улицах, то есть, на Кошачьей тропе, и некоторые творения Татьяны Штыкало. Так, один из поющих котов неподалеку от Музкомедии теперь красуется в маске.

Маску надела и кошка Пушинка, она же — геймер.

Ну, а известная одесская корова Ромина на Дерибасовской в связи с карантином сняла свой цветочный наряд, о котором мы рассказывали, «почернела» и… тоже надела маску.

В соцсетях, кстати, многие интересуются, не надели ли еще маску на Дюка…

Фото автора, Виолетты Велиевой и Александра Чернеги

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Мария Котова
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