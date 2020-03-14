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Новости Одессы и Одесской области

Известный одесский арт-объект «зацвел» и стал неузнаваемым

Известный одесский арт-объект «зацвел» и стал неузнаваемым

Давний и очень известный одесский арт-объект — корова Ромина на Дерибасовской — преобразилась так, что одесситы в недоумении подходят к ней, чтобы вглядеться и сообразить, «что же происходит».

Очередной диковинный прикид у знаменитой одесской коровы — дело, в общем, обычное. Мы ее видели самой разной, в «одеждах» неимоверных оттенков и «покроя». Но на сей раз наша красотка приоделась совсем уж из ряда вон.

По сути, Ромина «зацвела» огромными цветами. Причем, сделано это так, что вроде не прикид она поменяла, а вообще полностью преобразилась: цветы «распустились» даже на ее мордочке.

В общем, цветущая барышня стала в очередной раз привлекать к себе пристальное внимание. Она красуется под навесом, напоминает о весне и изо всех сил старается поднять настроение прохожим.

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Мария Котова
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