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Коронавирус возвращается – время прививаться?

Коронавирус возвращается – время прививаться?

Несмотря на то, что из-за войны тема коронавируса отошла на задний план, сам ковид, к сожалению, никуда не делся и даже видоизменился. Речь идет о разновидности штамма «Омикрон», получившего название ВА.5.

На прошедшей неделе семь случаев заболевания ВА.5 зафиксировали в Черновицкой области, но не исключено, что вирус уже «наведался» и в другие регионы Украины.

Минздрав Украины готовится к новой волне COVID-19. Так, пожилым людям в возрасте от 60 лет и людям с хроническими заболеваниями разрешили делать вторую бустерную дозу от коронавируса.

Для второй бустерной дозы рекомендуется применять мРНК-вакцину (в настоящее время это «Пфайзер»). Делать ее рекомендуется с интервалом не менее четырех месяцев после первой бустерной дозы для таких групп населения:

  • люди старше 60 лет;
  • лица, проживающие в домах престарелых и гериатрических центрах;
  • люди с инвалидностью;
  • люди с иммуносупрессией (угнетенным иммунитетом);
  • лица в возрасте 18-59 лет с хроническими заболеваниями и медицинскими состояниями, повышающими риск тяжелого течения COVID-19.

Исследования показали, что дополнительная доза вакцины улучшает защиту от болезни людей старше 60 лет и людей с иммунодефицитом.

Совет:

Имейте в виду, во время военного положения людям с инвалидностью не нужно проходить освидетельствование для подтверждения инвалидности – выплаты и соответствующие льготы сохраняются. Повторный осмотр надо будет пройти не позднее шести месяцев после прекращения (отмены) военного положения.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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