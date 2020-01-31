Коронавирус: ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию международного значения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного совещания в четверг объявила вспышку коронавируса #nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

“Я объявляю международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки коронавируса”, – заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он заявил, что Китай фактически ввел новый стандарты для действий в таких ситуациях. Но при этом о признал, что неизвестно, какой урон вирус может нанести при попадании в страну с менее мощной системой здравоохранения. Поэтому ВОЗ принял решение “действовать сейчас, чтобы подготовить страны к такому сценарию”.

Согласно данным Госкомитета КНР по вопросам здравоохранения, по состоянию на 31 января число скончавшихся от нового коронавируса в Китае превысило 200 человек, подтверждено более 9 тыс. случаев заболевания.

“Одесская жизнь” расспросила доктора медицинских наук, врача-инфекциониста Виктора Степановича Гойдыка о коронавирусе, какие меры предосторожности принимать, и как избежать паники в этой ситуации.

Уже неделю мы наблюдаем за распространением нового опасного вируса. Знаем, как переживают эту ситуацию все одесситы . Поэтому сегодня мы пригласили к нам в редакцию доктора медицинских наук, врача инфекциониста Гойдыка Виктора Степановича Gepostet von Одесская жизнь am Freitag, 31. Januar 2020

Фото: Jean-Christophe Bott/ЕРА

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