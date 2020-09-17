Новости Одессы и Одесской области

Коронавирус: в Украине изменили правила определения «красных» зон

Коронавирус: в Украине изменили правила определения «красных» зон

В Кабмине утвердили изменения в постановлении о карантинных мерах. Теперь «красные» зоны будут определять по новым критериям.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

Населённые пункты отнесут к «красной» зоне, если больничные койки будут загружены на 75% более 5 дней подряд или же будет превышен средний показатель заболеваемости COVID-19 по стране в пять раз.

Решение об установлении «красной» зоны теперь будут принимать совместно государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. При этом ограничения могут вводиться сразу или поэтапно.

«Это может быть одномоментное закрытие всех сфер бизнеса или постепенное ограничение определенных сфер, которые в данном конкретном регионе приводят к вспышкам болезни», – отмечают в пресс-службе.

Напомним, сейчас в Одесской области в «красной» зоне находятся Беляевка, Измаил и Болградский район.

Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить