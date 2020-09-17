Коронавирус: в Украине изменили правила определения «красных» зон

В Кабмине утвердили изменения в постановлении о карантинных мерах. Теперь «красные» зоны будут определять по новым критериям.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

Населённые пункты отнесут к «красной» зоне, если больничные койки будут загружены на 75% более 5 дней подряд или же будет превышен средний показатель заболеваемости COVID-19 по стране в пять раз.

Решение об установлении «красной» зоны теперь будут принимать совместно государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. При этом ограничения могут вводиться сразу или поэтапно.

«Это может быть одномоментное закрытие всех сфер бизнеса или постепенное ограничение определенных сфер, которые в данном конкретном регионе приводят к вспышкам болезни», – отмечают в пресс-службе.

Напомним, сейчас в Одесской области в «красной» зоне находятся Беляевка, Измаил и Болградский район.