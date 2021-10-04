Коронавирус в Одесской области 4 октября: спад выходного дня и 2 смерти

По состоянию на утро понедельника, 4 октября 2021 года, в Одесской области официально выявлено 212 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19) против 571 сутками ранее. Таковы данные Министерства охраны здоровья Украины.

Но радоваться рано

По данным Минздрава, на сегодняшний день число зараженных COVID-19 в Одесской области выросло до 155 871. За сутки умерли 2 человека, выздоровели 102 больных.

Между тем, стоит отметить, что «спад выходного дня» зачастую обусловлен малым количеством проведенных тестов на COVID-19. В последующие дни число новых случаев может вырасти вдвое.

А что в Украине?

В Украине на утро 4 октября официально подтверждено 4 821 случаев COVID-19 (днем ранее их было 7 967).

Так, по официальным данным, на сегодня в стране 2 460 010 зараженных COVID-19. За сутки 114 украинцев умерли, а 1 116 выздоровели.

Напомним, на утро воскресенья, 3 октября, в Одесской области официально зарегистрировали 571 новых случая коронавируса.

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