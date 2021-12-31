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Коронавирус в Одесской области 31 декабря: почти 600 заболевших

Коронавирус в Одесской области 31 декабря: почти 600 заболевших

По состоянию на утро пятницы, 31 декабря 2021 года, количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Одесской области приблизилось к шести сотням случаев, что намного больше вчерашнего показателя.

Коронавирус в Одесской области 31 декабря

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По информации Министерства охраны здоровья (МОЗ) Украины, за сутки в Одесской области официально подтвердили 595 новых случаев заражения коронавирусом против 339 днем ранее.

Умерли от ковид 10 человек, тогда как днем ранее сообщалось о 19 умерших.

Всего с начала пандемии на Одесчине коронавирус забрал жизни 5 560 человек.

Выздоровели 139 больных и это намного меньше, чем число заболевших. Вчера сообщалось 306 жителях области, преодолевших болезнь. Продолжают болеть 10 330 человек.

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Коронавирус в Украине 31 декабря

По данным МОЗ, на утро пятницы, 31 декабря, в целом по Украине подтвердили 7 029 новых случаев ковид против 5 930 днем ранее.

За сутки в Украине от коронавируса умерли 209 украинцев, тогда как вчера смертельных случаев болезни было 278. Всего с начала пандемии в стране скончались 95 899 больных COVID-19.

При этом за сутки от коронавируса выздоровели 8 609 наших сограждан против 10 369 днем ранее. Продолжают болеть 102 892 украинца.

Напомним, что вчера, 30 декабря, в Одесской области сообщалось о 339 заболевших коронавирусом и 19 умерших от этой болезни жителях региона.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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