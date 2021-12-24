Коронавирус в Одесской области 24 декабря: новых случаев снова меньше

По состоянию на утро пятницы, 24 декабря 2021 года, в Одесской области снова снизилось число новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Смертность сохраняется практически на том же уровне. В Украине наблюдается аналогичная картина.

Коронавирус в Одесской области 24 декабря

По информации Минздрава Украины, за минувшие сутки, 19 декабря, в Одесской области официально подтвердили 142 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией против 174 днем ранее. Всего на сегодня в регионе 237 962 зараженных COVID-19.

За прошедшие сутки умерли 13 больных (днем ранее – 14). Всего с начала пандемии от коронавирусной болезни скончались 5 501 житель Одесчины.

При этом за сутки выздоровели 1 257 человек против 2 202 днем ранее. Всего в Одесской области COVID-19 успешно одолели 221 773 человека. Болеют сейчас 10 688 жителей региона.

Коронавирус в Украине 24 декабря

В целом в Украине на утро пятницы зарегистрировано 6 647 новых подтвержденных случаев COVID-19 (днем ранее их было 7 312). Общее число зараженных COVID-19 в стране на сегодня составляет 3 637 038 человек.

За сутки от последствий коронавирусной болезни в Украине умерли 248 (сутками ранее – 275). Всего с начала пандемии в стране от последствий COVID-19 скончались 94 432 больных.

За сутки выздоровели 14 874 больных (днем ранее таковых было 16 521 человек). Всего с начала пандемии коронавирусную болезнь одолели 3 408 294 человека.

Напомним, на утро четверга, 23 декабря 2021 года, в Одесской области число заболевших COVID-19 в сравнении с предыдущим днем немного увеличилось, а смертность сохранилась на тот же уровне.

Фото из открытых источников