Новости Одессы и Одесской области

Коронавирус в Одесской области 23 февраля: волна пошла на спад

Коронавирус в Одесской области 23 февраля: волна пошла на спад

По статистическим данным на утро среды 23 февраля 2022 года можно говорить о начале падения волны заболеваемости коронавирусом, вызванной штаммом Омикрон. И в Одесском регионе и в стране число выздоровевших превышает количество заразившихся.

Коронавирус в Одесской области 23 февраля

Рецепты

По данным Минздрава за прошедшие сутки в Одесской области зафиксировано 1142 новых случаев коронавируса. Днем ранее их отмечалось 1664.

За прошлый день умерли 11 больных (вчера сообщалось о 21 смертельном случае). Всего с начала пандемии COVID-19 забрал на Одесчине 5913 жизней.

Выздоровели 3672 больных за сутки (вчера 1130). Продолжают болеть 72608 жителей региона.

Читайте также: Коронавирус: станет ли 2022-й годом освобождения от ковида?

Коронавирус в Украине 23 февраля

По данным МОЗ, за сутки в Украине официально подтверждено 25062 новых случая заражения COVID-19 против 24440 днем ранее.

Вчера от коронавирусной болезни скончались 297 больных (днем ранее — 287). А всего с начала пандемии умерли 105229 украинцев.

При этом выздоровели за прошлые сутки 37432 больных (днем ранее –  33238). Продолжает болеть 655537 жителей нашей страны.

Еще новости о коронавирусе в Одессе:

 

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить