Коронавирус в Одесской области 23 февраля: волна пошла на спад

По статистическим данным на утро среды 23 февраля 2022 года можно говорить о начале падения волны заболеваемости коронавирусом, вызванной штаммом Омикрон. И в Одесском регионе и в стране число выздоровевших превышает количество заразившихся.

Коронавирус в Одесской области 23 февраля

По данным Минздрава за прошедшие сутки в Одесской области зафиксировано 1142 новых случаев коронавируса. Днем ранее их отмечалось 1664.

За прошлый день умерли 11 больных (вчера сообщалось о 21 смертельном случае). Всего с начала пандемии COVID-19 забрал на Одесчине 5913 жизней.

Выздоровели 3672 больных за сутки (вчера 1130). Продолжают болеть 72608 жителей региона.

Коронавирус в Украине 23 февраля

По данным МОЗ, за сутки в Украине официально подтверждено 25062 новых случая заражения COVID-19 против 24440 днем ранее.

Вчера от коронавирусной болезни скончались 297 больных (днем ранее — 287). А всего с начала пандемии умерли 105229 украинцев.

При этом выздоровели за прошлые сутки 37432 больных (днем ранее – 33238). Продолжает болеть 655537 жителей нашей страны.

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