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Коронавирус в Одесской области 22 февраля: болеют 75 тысяч, много смертей

Коронавирус в Одесской области 22 февраля: болеют 75 тысяч, много смертей

По статистическим данным на утро вторника 22 февраля 2022 года число больных коронавирусом превысило 75 тысяч человек. Также отмечен рост смертности. За сутки умер 21 больной

Коронавирус в Одесской области 22 февраля

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По данным Минздрава за прошедшие сутки в Одесской области зафиксировано 1664 новых случаев коронавируса. Днем ранее их отмечалось 1011.

За прошлый день умер 21 больной (вчера сообщалось о 9 смертельных случаях). Всего с начала пандемии COVID-19 забрал на Одесчине 5902 жизни.

Выздоровели 1130 больных за сутки (вчера 676). Продолжает болеть 75149 жителей региона.

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Коронавирус в Украине 22 февраля

По данным МОЗ, за сутки в Украине официально подтверждено 24440 новых случая заражения COVID-19 против 13562 днем ранее.

Вчера от коронавирусной болезни скончались 287 больных (днем ранее — 127). А всего с начала пандемии умерли 104932 украинца.

При этом выздоровели за прошлые сутки 33238 больных (днем ранее –  13904). Продолжает болеть 668240 жителей нашей страны.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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