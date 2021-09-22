По состоянию на утро среды, 22 сентября 2021 года, в Одесской области официально зарегистрировали 442 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19) против 419 сутками ранее. Скончались трое больных.

Об этом сообщает Министерство охраны здоровья Украины.

На сегодня с начала пандемии в Одесском регионе насчитывается 149 774 зараженных COVID-19. За сутки от последствий коронавируса умерли трое больных (всего в начала пандемии 3179), выздоровели 145 человек (всего таковых 140 761).

В Украине на утро среды официально подтвердили 6754 новых случая COVID-19 (сутками ранее – 5159). Таким образом, общее число заражений с момента начала учета в стране выросло до 2 362 559. За сутки умерли 105 больных, выздоровели 2095 украинцев.

Напомним, что с 23 сентября в Одесской области и во всей Украине усиливается карантин

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