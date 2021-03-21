Коронавирус в Одесской области 21 марта: плюс 660 «ковидных» больных за сутки

По состоянию на утро воскресенья, 21 марта 2021 года, в Одесской области зарегистрировано 660 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Таким образом, общее число больных в регионе выросло до 97 504 человек.
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За сутки от коронавирусной болезни умерли 5 жителей области, выздоровели 138 больных, болеют 14 204 человека, информирует система мониторинга СНБО.
В целом по Украине на утро 21 марта, плюс 11 145 новых случаев COVID-19. Всего в стране 1 546 363 зараженных. Умерли 29 941 человек (за сутки плюс 166 человек), выздоровели 1 257 849 пациентов.
Напомним, на утро субботы, 20 марта, в Одесской области выявили 1 037 новых случаев заражения коронавирусом, 11 больных умерли.
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