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Коронавирус в Одесской области 20 февраля: скоро больных будет 75 тысяч

Коронавирус в Одесской области 20 февраля: скоро больных будет 75 тысяч

По статистическим данным на утро воскресенья 20 февраля 2022 года, отмечается существенный спад числа заболевших. В МОЗ Украины сообщают менее чем о тысяче заразившихся ковидом. Но, следует понимать, что статистика выходных дней неполная и в ней отмечаются только серьезные случаи заболевания. При этом общее число больных продолжает расти и уже приближается к 75 тысячам.

Коронавирус в Одесской области 20 февраля

Рецепты

По данным Минздрава за прошедшие сутки в Одесской области зафиксировано 953 новых случаев коронавируса. Днем ранее их отмечалось 3587.

За прошлый день о смертях от последствий коронавирусной болезни не сообщается (днем ранее умерли 7 жителей региона). Всего с начала пандемии COVID-19 забрал на Одесчине 5872 жизни.

Выздоровели 459 больных за сутки (вчера 1395). Продолжает болеть 74310 жителей региона.

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Коронавирус в Украине 20 февраля

По данным МОЗ, за сутки в Украине официально подтверждено 17448 новых случая заражения COVID-19 против 31125 днем ранее.

За сутки от коронавирусной болезни скончались 22 больных (днем ранее — 260). А всего с начала пандемии умерли 104518 украинцев.

При этом выздоровели за вчерашний день 11963 больных (днем ранее –  30487). Продолжает болеть 677794 жителя нашей страны.

Обращаем внимание, что на сегодняшний день самый эффективный способ избежать тяжелого течения коронавирусной болезни и уменьшить последствия пандемии – это вакцинация. Чтобы сделать прививку от ковид в Одессе, надо обратиться в центр вакцинации по одному из адресов по ссылке.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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