Коронавирус 10 февраля в Одесской области: волна Омикрона накрывает все больше

Волна коронавируса, вызванная штаммом этой болезни Омикрон, каждый день увеличивает число больных ковидом украинцев на десятки тысяч в день. А вот выздоравливают пока в разы меньше. Если в Украине на трех заболевших приходится один выздоровевший, то в Одесской области это соотношение намного хуже: на 10 заболевших один выздоровевший.
Коронавирус в Одесской области 10 февраля
Согласно статистике Министерства охраны здоровья Украины, на утро 10 февраля в Одесской области выявили 3918 новых случая заражения коронавирусом (сутками ранее их было 3587).
За минувший день от последствий коронавирусной инфекции в Одесской области скончались 4 больных (сутками ранее было 3 умерших). В целом с начала пандемии COVID-19 забрал жизни 5784 жителей региона.
Выздоровели от коронавируса 311 жителей области, продолжают болеть 53722 человек.
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Коронавирус в Украине 10 февраля
По данным Минздрава, за сутки в Украине выявили 41 694 новых случая COVID-19 (днем ранее – 38257). Умерли от ковид 280 человек (вчера – 240). Всего с начала пандемии болезнь забрала жизни 102167 украинцев.
Выздоровели за минувший день 16628 больных. Продолжают болеть 89598 человек.
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