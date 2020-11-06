Коронавирус: в одесских клиниках заработали «горячие линии» для родственников больных (полезные номера)

В одесских опорных больницах по COVID-19 начали работать круглосуточные телефонные справки для родственников пациентов.
Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Одессы.
Чтобы получить информацию о состоянии здоровья близкого человека, достаточно позвонить по телефону в любое время суток.
Городская клиническая больница №1:
- отделение COVID-19 (2-й этаж): (048) 793-73-21, (096) 491-58-76;
- отделение COVID-19 (интенсивная терапия): (048) 793-73-20, (096) 291-75-42.
Городская больница №5:
- отделение №1 (Лидерсовский б-р): (096) 202-49-08;
- отделение №2 (Лидерсовский б-р): (096) 202-41-68;
- отделение реанимации (Лидерсовский б-р): (096) 204-24-14.
Городская клиническая больница №10:
- приемное отделение, ординаторская: (067) 294-72-86;
- провизорские палаты, отделение COVID-19: (067) 285-38-19;
- реанимация (3-й этаж): (067) 294-72-09.
Детская городская клиническая больница №3:
- приемное отделение: (096) 549-46-12;
- диагностическое боксированное отделение: (096) 549-40-71;
- педиатрическое отделение (1-й этаж): (096) 549-41-78;
- педиатрическое отделение (3-й этаж): (096) 549-45-13;
- отделение интенсивной терапии: (096) 549-41-04.
Кроме того, при городском Центре неотложной медицинской помощи работает круглосуточная «горячая линия» по вопросам COVID-19. Консультации специалистов предоставляются по номерам:
- 15-50 — бесплатно со стационарных телефонов;
- 0-800-50-15-50 — бесплатно с мобильных телефонов.
Связаться с Всеукраинским контакт-центром МОЗ по противодействию COVID-19 можно по номеру 0-800-60-20-19.
Ранее в Минздраве опровергли фейк о введении так называемой “черной зоны” карантина.