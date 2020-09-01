Новости Одессы и Одесской области

Коронавирус в Одессе: за сутки выявили более 80 больных

Коронавирус в Одессе: за сутки выявили более 80 больных

За сутки, по состоянию на утро, 31 сентября, в Одессе выявили 85 больных коронавирусом. 

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Об этом сообщил сайт мэрии Одессы.

В частности,  семь новых случаев COVID-19 выявили у детей в возрасте от 3 до 9 лет, все находятся на амбулаторном лечении.

На лечении в городской клинической инфекционной больнице сейчас находятся 258 пациентов с COVID-19. Из них 199 человек пребывают в состоянии средней тяжести, 59 пациентов — в тяжелом состоянии, из них один подключен к аппарату ИВЛ.

По данным на 1 сентября в Одессе – 921 случай выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 2135 одесситов.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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