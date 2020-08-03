Новости Одессы и Одесской области

Коронавирус: в Одессе прогнозируют рост заболеваемости

Коронавирус: в Одессе прогнозируют рост заболеваемости

В Одессе в августе может значительно вырасти количество заболевших коронавирусом.

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Об этом сообщила директор департамента здравоохранения города Елена Якименконе совещании в мэрии в понедельник, 3 августа.

«При сохранении тенденции мы ожидаем, что в августе прирост составит более тысячи заболевших, а число госпитализированных в день может увеличиться в два раза. Загруженность коечного фонда инфекционной больницы уже составляет 62,2%, поэтому мы готовим к открытию еще одно отделение на 60 коек в ГКБ-5», – объяснила Елена Якименко.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины за последние сутки в регионе зарегистрированы 68 новых случаев заболевания, из них 36 — у одесситов, 32 — у жителей районов области.

По данным на утро 3 августа, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 158 пациентов с COVID-19. Из них 34 человек находятся в тяжелом состоянии, 122 — в состоянии средней тяжести, два пациента — в удовлетворительном состоянии.

За последние сутки зарегистрирован один новый случай COVID-19 у ребенка — мальчик возрастом 9 месяцев госпитализирован в инфекционную больницу.

2 августа в реанимационном отделении городской клинической инфекционной больницы скончался одессит в возрасте 87 лет с тяжелым течением COVID-19 и сопутствующими тяжелыми заболеваниями.

Напомним, Одесскую область включили в самую безопасную – “зеленую” карантинную зону.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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