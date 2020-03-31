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Коронавирус в мире: на волне пандемии египетскую пирамиду подсветили тематической надписью (фото)

Коронавирус в мире: на волне пандемии египетскую пирамиду подсветили тематической надписью (фото)

Власти Египта решили использовать креативный подход, чтобы убедить народ оставаться дома.

Они высветили на пирамиде Хеопса соответствующие надписи: “Оставайтесь дома”, “Будьте в безопасности”, “Спасибо тем, кто обеспечивает нашу безопасность”.

Об этом сообщает Gulf News.

Чтобы создать эффект подсветки, разработчики использовали новые технологии. Так что надписи невозможно не заметить.

Призыв, в первую очередь, рассчитан на туристов, которых так и манит эта экзотическая жаркая страна. А так как пирамиды – одно из чудес света, пользующееся популярностью у приезжих, его выбрали рычагом воздействия на сознание.

Отметим, что власти Египта первыми внедрили практику дезинфекции памятников архитектуры и публичных мест в стране. Там закрыты религиозные и туробъекты, школы, прекращено авиасообщение. Для граждан ввели строгие правила соблюдения дистанции, ночью введен комендантский час.

По состоянию на 31 марта, в Египте зафиксировано 656 случаев заражения. 41 человек скончался, 150 выздоровели.

Фото: EPA/UPG

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