Коронавирус: Степанов пронозирует существенный рост заболеваемости

Заболеваемость COVID в Украине может вырасти до 25 000 случаев в сутки. Такие показатели могут быть в ближайшие две недели.

Об этом в эфире “Украина 24” заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он считает, что еще две недели в Украине будет рост по числу новых заболевших и числу госпитализированных.

“Нас ждет достаточно напряженная ситуация с третьей волной COVID-19. Это может быть около 25 тысяч за сутки”, – подчеркнул Степанов.

Министр считает, что рост забоевших связан с нарушением карантинных ограничений.