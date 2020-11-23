Новости Одессы и Одесской области

Коронавирус и ОРВИ: в каких школах Одессы ввели карантин?

Коронавирус и ОРВИ: в каких школах Одессы ввели карантин?

Из-за коронавируса и ОРВИ в Одессе на карантин закрыли 152 класса в разных школах. 

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

«Половину классов закрыли из-за случаев заболевания коронавирусом, половину — из-за сезонных ОРВИ. Ситуация контролируемая. Закрыты 5-е и 11-е классы в школах №№27, 23,113, закрыты гимназии №№101 и 1 и детсад №115. Всего в детсадах закрыты 12 групп. Все дошкольные учреждения, кроме одного, работают в штатном режиме», — доложила на аппаратном совещании в мэрии Одессы директор городского департамента образования Елена Буйневич.

Школьники, которых отправили на карантин, будут учиться дистанционно.

Ранее сообщалось, что на дистанционное обучение перевели Ришельевский лицей.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить