Коронавирус и ОРВИ: в каких школах Одессы ввели карантин?

Из-за коронавируса и ОРВИ в Одессе на карантин закрыли 152 класса в разных школах.

«Половину классов закрыли из-за случаев заболевания коронавирусом, половину — из-за сезонных ОРВИ. Ситуация контролируемая. Закрыты 5-е и 11-е классы в школах №№27, 23,113, закрыты гимназии №№101 и 1 и детсад №115. Всего в детсадах закрыты 12 групп. Все дошкольные учреждения, кроме одного, работают в штатном режиме», — доложила на аппаратном совещании в мэрии Одессы директор городского департамента образования Елена Буйневич.

Школьники, которых отправили на карантин, будут учиться дистанционно.

Ранее сообщалось, что на дистанционное обучение перевели Ришельевский лицей.