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Коронавирус 8 марта: в Одесской области почти 300 заболевших за сутки

Коронавирус 8 марта: в Одесской области почти 300 заболевших за сутки

По состоянию на утро понедельника, 8 марта 2021 года, в Одесской области выявили 280 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, на сегодня в регионе официально насчитывается 88 611 человек с COVID-19.

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По данным системы мониторинга СНБО, за сутки на Одесчине никто не умер и не выздоровел. Всего с начала эпидемии от коронавирусной болезни умерли 1 741 житель области, а выздоровели 79 882 человека. Болеют 7 258 человек.

В Украине на утро 8 марта выявили 5 572 новых случая COVID-19. Всего в стране на сегодня зарегистрировано 1 406 800 зараженных. Умерли 27 128 больных (плюс 106 за сутки), выздоровели 1 198 254 человека (плюс 3 732 пациента).

Как сообщала «Одесская жизнь», на утро воскресенья, 7 марта, в Одесской области выявили 356 новых случаев коронавируса.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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