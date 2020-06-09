Коронавирус 8 июня: сколько людей заболело и выздоровело в Одесской области

По состоянию на 9 июня, в Украине с начала пандемии нового коронавируса подтверждены 27 856 случая заболевания COVID-19.

Как сообщили в Центре общественного здоровья МОЗ, за последние сутки выявили 394 новых случаев заболевания. Вылечились 217 человек. Зарегистрировали 13 летальных случаев.

За весь период эпидемии в Украине 12 412 пациента выздоровели, 810 человек умерли.

В Одессе и области к 9 июня с начала эпидемии зарегистрировали 1010 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За минувшие сутки в области зарегистрировано 8 новых случаев заболевания. При этом никто не выздоровел и не умер.

Напомним, в двух сёлах Болградского района устанавливают карантинные контрольно-пропускные пункты из-за увеличения заболеваемости коронавирусом.

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