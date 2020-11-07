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Коронавирус 7 ноября: в Одесской области за сутки более 500 зараженных, в Украине – новый антирекорд

Коронавирус 7 ноября: в Одесской области за сутки более 500 зараженных, в Украине – новый антирекорд

По состоянию на утро субботы, 7 ноября, в Украине выявили 10 746 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это новый антирекорд.

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По данным СНБО Украины, больше всего больных в городе Киеве, а также в Харьковской, Львовской и Одесской областях.

За сутки на Одесчине зарегистрировали 502 новых случая COVID-19. Это на 47 случаев меньше, чем днем ранее. Умерли 4 человека (всего с начала эпидемии 412), болеют 20 123 человека (плюс 38 за сутки), выздоровели 460 человек (всего таковых 7 359).

Отметим, что на утро пятницы 6 ноября, в Одесской области подтвердили 554 случая коронавируса. В Украине заразились 9 721 человек.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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