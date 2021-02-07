Коронавирус 7 февраля: в Одесской области подтвердили 212 новых случаев

За минувшие сутки, 6 февраля, в Украине зафиксировали 3370 новых случаев коронавируса. Выздоровели от COVID-19 еще 2 297 пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на странице в Facebook.

За сутки коронавирус диагностировали у 188 детей и 96 медиков. В больницы попали 1 869 больных коронавирусом. Умер 81 человек.

В Одесской области за сутки подтвердили 212 новых случаев коронавируса. Один человек умер и никто не выздоровел сообщает система мониторинга СНБО.

Всего в регионе коронавирусом болеют 6 777 человек.