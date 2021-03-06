Коронавирус 6 марта: сколько жителей Одесчины заболели и сколько выздоровели?

По состоянию на утро субботы, 6 марта 2021 года, в Одесской области выявили 375 новых случаев коронавируса COVID-19. Общее число зараженных в регионе выросло до 87 957 человек, информирует система мониторинга СНБО.

Согласно приведенным данным, за сутки в Одесской области выздоровели от коронавирусной болезни только 74 человека (всего с начала эпидемии таковых 79 738 человек), умерли 5 человек (всего 1 468). Болеют 6 751 человек.

В целом в Украине по состоянию на утро 6 марта, выявили 9 144 новых случая коронавируса. Всего в стране официально зарегистрировано 1 394 061 зараженных. Умерли 26 919 больных, выздоровели 1 194 373 человек.

Напомним, на утро пятницы, 5 марта, в Одесской области за сутки выявили 372 новых случаев коронавируса, 3 человека умерли, 97 – выздоровели.

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Фото: vesti-obrazovanija